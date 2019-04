Keine Sicherheit durch Pränataltest auf Trisomie

Die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen: Corinna Rüffer. Bildrechte: dpa

Abgeordnete aus allen Fraktionen im Bundestag lehnen den Bluttest ab, auch Corinna Rüffer, die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen: Sie will nicht, dass Menschen mit Down-Syndrom aussortiert werden – und sie sieht nicht nur die ethischen Probleme: "Die Quote der falsch positiven Ergebnisse dieser Tests ist sehr, sehr hoch. Je häufiger dieser Test in der Breite angewendet wird, desto häufiger komme ich zu einem positiven, in Anführungszeichen, Ergebnis."