Auf der Flagge Kenias, sie ist bekanntlich schwarz-rot-grün, prangt in der Mitte ein Schild mit zwei gekreuzten Speeren. Es steht für die Massai, eine der ältesten Volksgruppen Ostafrikas. Sie sind für ihre Krieger bekannt. Kämpfe gebe es auch in einer Kenia-Koalition zuhauf auszufechten, sagt Benjamin Höhne. Er forscht an der Uni Halle und am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin.