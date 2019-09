In Deutschland soll künftig eindeutig erkennbar sein, wie gesund Lebensmittel sind. Bundesverbraucherschutzministerin Julia Klöckner sagte in Berlin, sie empfehle dafür den sogenannten "Nutri-Score". Das farbige Logo habe in einer offiziellen Befragung von Verbrauchern am besten abgeschnitten. Zuvor hatten sich bereits Verbraucherschützer und Ärzte für das Logo ausgesprochen.