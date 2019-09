Eine Kennzeichnungspflicht gibt es bislang schon in neun Bundesländern, darunter neben Brandenburg auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz stellen es ihren Beamten frei, eine Kennzeichnung zu tragen. Die restlichen fünf Bundesländer, darunter Sachsen und Bayern, haben keine Kennzeichnungspflicht. Während in Hamburg eine Einführung geplant ist, wird sich in Sachsen erst einmal nichts ändern.