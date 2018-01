Gedränge im engen Flur eines Berliner SPD-Ortsvereins. Vor lauter Kameras ist der kleine Mann mit dem blonden Bürstenhaarschnitt kaum zu sehen. Jeans, Kapuzenjacke: Kevin Kühnert, ist zu Gast in Friedenau.

"Ich bin eigentlich nur hier, um mit Mitgliedern einer Berliner SPD-Abteilung darüber zu reden, über was die ganze Gesellschaft im Moment redet, nämlich die Frage, wie es politisch in Deutschland weitergehen soll", sagt er.

Viele unserer Kernprojekte, Bürgerversicherung, höherer Spitzensteuersatz und ähnliches sind nicht enthalten, und dafür mussten im Gegenzug große Kröten geschluckt werden, beispielweise in der Flüchtlingspolitik.

Die Berliner SPD-Mitglieder klatschen viel, Kühnert ist überzeugend. Und dabei weder bissig noch polemisch. Der 28-Jährige spricht überlegt, analysiert, erklärt – das alles mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. SPD-Mitglieder in Friedenau sagen:

Kevin Kühnert ist Berliner. Beamtensohn, Politikstudent, der 28-Jährige arbeitet nebenbei für einen Berliner Abgeordneten. Mit seinem Vornamen, Kevin, hat er es nicht immer leicht, erzählt er freimütig. Mit 16 ist er in die SPD eingetreten – 2005 war das, als Gerhard Schröder abgewählt wurde und Merkel zur Kanzlerin. Erst seit November ist Kühnert Juso-Chef – und war schon auf dem letzten SPD-Parteitag im Dezember der heimliche Star.

Opposition ist nicht romantisch, hat Kühnert damals zugegeben, aber: "Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch etwas übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal!" Er sehe im Moment nicht, dass die SPD Strategien fahre, damit noch was übrig bleibe.

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mit dem SPD-Parteivorsitzenden Martin Schulz. Bildrechte: dpa

In der Parteispitze sind sie nicht gut auf Kevin Kühnert zu sprechen. Jung und wortgewaltig, dabei aber kein Hitzkopf – er kann Stimmungen drehen, wie zum Beispiel beim SPD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt. Da hat Sigmar Gabriel für eine Neuauflage von Schwarz-Rot getrommelt, Kühnert dagegen – und knapp gewonnen. Stürzen will er Schulz nicht, sagt Kühnert.



Martin Schulz habe im Moment einen super komplizierten Job zu erledigen. Er müsse als Parteichef eine Partei, die extrem kontrovers diskutiere, zusammenhalten. Schulz positioniere sich, wie das auch die Jusos täten. "Wir respektieren diese Positionierung."