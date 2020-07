Der Studie zufolge sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut betroffen. Das seien 21,3 Prozent der unter 18-Jährigen in Deutschland. Die meisten von Armut betroffenen Kinder hätten keine Aussicht auf Besserung. Für zwei Drittel von ihnen sei Armut ein Dauerzustand. Besonders stark betroffen seien Haushalte von Alleinerziehenden sowie Familien mit drei oder mehr Kindern.



Der Untersuchung liegt eine kombinierte Armutsmessung zugrunde. Als arm gelten Kinder aus Familien, die weniger Geld zum Leben haben als der deutsche Durchschnitt. Eingerechnet wurden zudem Heranwachsende, deren Familien Hartz IV beziehen. Dabei stellten die Autoren starke regionale Unterschiede fest. In Bremen und Berlin sei der Anteil von armen Kindern besonders groß, in Bayern und Baden-Württemberg besonders gering.