Ganz ähnliche Probleme hat der Anbieter, der die Einrichtung in Dresden leitet. Dort sind derzeit 50 Stellen offen. Das Problem: Krankenhäuser ziehen das Personal ab. Denn die können deutlich besser bezahlen als die außerklinische Pflege. "Wenn jemand irgendwie 6/7 Euro die Stunde mehr zahlt, ist klar, was Pflegekräfte machen. Die gehen eben in Kliniken", sagt die Geschäftsführerin der Kinderintensiveinrichtung in Dresden, Daniela Jentsch. Aus ihrer Sicht sollte geschaut werden, wie ist die Pflegelandschaft und wie könnten die Gelder gleichmäßig verteilt werden.