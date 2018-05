Eltern werden bei der Betreuung ihrer Kinder in Kitas regional stark unterschiedlich belastet. Das ist ein Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung über Kosten und Qualität von Kindertagesbetreuung in Deutschland. Demnach bezahlen Eltern in Schleswig-Holstein mit durchschnittlich 8,9 Prozent ihres Einkommens proportional am meisten für die Kinderbetreuung. Am wenigsten werden Eltern in Berlin belastet - mit 2,0 Prozent des Haushaltseinkommens. Die drei mitteldeutschen Länder liegen mit 5,1 Prozent (Sachsen), 5,8 Prozent (Sachsen-Anhalt) und 6,1 Prozent (Thüringen) im unteren Mittelfeld.

Mitteldeutsche Länder im Mittelfeld

Wie viele Kinder sitzen um den Tisch? Für die Bertelsmann-Stiftung ist der Betreuungsschlüssel wesentliches Kriterium für die Betreuungsqualität. Bildrechte: dpa Berücksichtigt werden müssen allerdings auch die Zusatzkosten für Verpflegung, Hygieneartikel und Ausflüge, die in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am teuersten sind. Zudem sind die Betreuungsschlüssel in den ostdeutschen Ländern traditionell wesentlich höher als in Westdeutschland. Der Betreuungsschlüssel ist für die Bertelsmann-Stiftung das wesentliche Kriterium für die Qualität der Kinderbetreuung. Nach dieser Lesart erhielten auch Familien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine deutlich geringere Betreuungsqualität als Familien vor allem in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Zum Vergleich: In Sachsen betreut ein Kindergarten-Erzieher im Schnitt mindestens 13 Kinder, in Baden-Württemberg sind es sieben.

Neben der regionalen Ungleichheit der Betreuungskosten bemängelt die Bertelsmann-Stiftung in der Studie vor allem die stärkere Belastung für ärmere Haushalte. Laut der Studie müssen Haushalte unter der Armutsgrenze einen fast doppelt so hohen Anteil ihres Einkommens für die Betreuung ausgeben wie wohlhabendere Familien - und das, obwohl die Gebühren für die Kinderbetreuung in den meisten Kommunen bereits gestaffelt sind.

Soziale Ungleichheit

Eltern oberhalb der Armutsgrenze bezahlen demnach durchschnittlich 178 Euro für die Betreuung ihrer Kinder, was 5,1 Prozent ihres Haushaltseinkommens entspricht. Bei Eltern unterhalb der Armutsgrenze sind es 118 Euro - umgerechnet 9,8 Prozent des Einkommens. Angesichts dieser Zahlen fordert Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung: "Wir brauchen eine Befreiung einkommensschwacher Familien von Kita-Kosten." Die Kosten für eine solche Maßnahme schätzt die Bertelsmann-Stiftung auf 730 Millionen Euro.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Bildrechte: dpa Angesichts dieses Ergebnisses hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey das Ziel der Beitragsfreiheit für die Kinderbetreuung bekräftigt. "Das Einkommen der Eltern darf aber nicht darüber entscheiden, ob und wann Kinder in eine Kindertageseinrichtung gehen", sagte Giffey in einer ersten Reaktion auf die Bertelsmann-Studie. In dieser Wahlperiode fließen Giffey zufolge 3,5 Milliarden Euro in die Kindertagesbetreuung.

Zusagen des Bundes sind Tropfen auf heißen Stein

Dieser Betrag reicht laut Bertelsmann-Stiftung allerdings nicht aus, um sowohl die Qualität der Kinderbetreuung substantiell zu verbessern als auch Beitragsfreiheit zu erreichen. Den Bedarf für beide Ziele beziffert die Stiftung auf knapp 46 Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren.

Jörg Dräger, Vorstand Bertelsmann-Stiftung. Bildrechte: dpa Stiftungs-Vorstand Dräger warnt davor, die Beitragsfreiheit für alle Eltern zu überstürzen. Diese würde die Qualität in den Kitas gefährden. "Bundesweit fehlen Erzieherinnen und Erzieher, und die Betreuungsschlüssel stimmen in vielen Kitas nicht. Jetzt alle Eltern zu entlasten, würde den politischen Handlungsspielraum für den Qualitätsausbau unnötig verengen." Erst solle daher die Qualität der Kinderbetreuung verbessert und das Ziel der Beitragsfreiheit angegangen werden.

Eltern würden für bessere Qualität mehr zahlen