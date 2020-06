Corona-Konjunkturpaket So funktioniert der Kinderbonus

Die Bundesregierung will pro Kind einmalig 300 Euro auszahlen. Laut Familienministerin Franziska Giffey soll er in drei Tranchen von je 100 Euro ausgezahlt werden. Das wird den Bund insgesamt 4,3 Milliarden Euro kosten.

Der Kinderbonus wird an den Elternteil von kindergeldberechtigten Kindern ausgezahlt, der monatlich das Kindergeld erhält. Er wird in drei Tranchen gemeinsam mit dem Kindergeld ausgezahlt.

Bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern orientiert sich die Auszahlung des Kinderbonus an der Auszahlung des Kindergeldes. Kindergeld erhält immer nur ein Elternteil, bei in Trennung lebenden Eltern derjenige, in dessen Haushalt das Kind überwiegend lebt. Der Kinderbonus wird entsprechend an den Elternteil ausgezahlt, an den auch das Kindergeld geht.