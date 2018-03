Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer forderte, diese Zahlungen zu kürzen oder einzustellen. Es sei den deutschen Steuerzahlern nicht vermittelbar, warum sie beispielsweise für bulgarische Kinder, die in Bulgarien lebten, Monat für Monat Kindergeld überweisen müssten, sagte er dem RND. Die Bundesregierung schaffe es nicht einmal, das Kindergeld für ausländische Kinder im Ausland an die entsprechenden Lebenshaltungskosten in den Heimatländern anzupassen.

Der CSU-Innenpolitiker Michael Frieser erklärte, "was die Bundesregierung tun konnte, ist getan worden." So habe sich die Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode für die Anpassung der Beträge an die Lebenshaltungskosten vor Ort eingesetzt. Dieser Vorschlag liege nun aber bei der EU-Kommission. Zwar müsse Kindergeld-Missbrauch bekämpft werden. Die Zahlen zeigten aber auch, dass der Großteil derer, die für ihre Kinder Kindergeld bezögen, in Deutschland Steuern zahlten.