Das ist die juristische Perspektive. Politisch gibt es eine andere. Georg Maier, SPD-Innenminister in Thüringen und Vorsitzender der Innenministerkonferenz, teilte MDR AKTUELL mit, die Innenminister hätten sich bereits für einen höheren Strafrahmen bei Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Schriften ausgesprochen. Er hoffe, der Beschluss münde in eine gesetzliche Regelung zur Ausweitung des Strafrahmens.

Aus kriminologischer Sicht sei die Wirkung allerdings gering, sagt Kriminologe Thomas Gabriel Rüdiger von der Polizeihochschule Brandenburg. Es komme auf die Wahrscheinlichkeit an, bestraft zu werden. Niemand begehe eine Tat nicht , nur weil die Strafe härter ausfällt, sagt er. Trotzdem sei die Diskussion angebracht:

Kriminologe an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg

Demnach ist es einfach so, dass wir als Gesellschaft auch mit einem Strafrahmen zeigen, was für Delikte wir wie würdigen, auch als gesellschaftlich nicht hinnehmbar.

Rüdiger sagt weiter: "Da finde ich schon, dass die Gesellschaft jetzt zurecht diskutiert, ob man nicht zum Beispiel auch jeden sexuellen Missbrauch eines Kindes im Ergebnis als einen Verbrechenstatbestand qualifizieren sollte. Kriminologisch wäre es nicht per se notwendig, aber ich finde die Diskussion sinnvoll."

Präsident Heinz Hilgers sagte MDR AKTUELL, er befürworte, den Erwerb von kinderpornografischem Material als Verbrechen einzustufen: "Wir müssen ein bisschen schauen, wenn Kinder sich, vielleicht mit Absicht, vielleicht aus Versehen, dieses Material zusenden, was ja schon mehrmals vorgekommen ist, dass wir da nicht gleich Verbrecher draus machen. Aber wenn es erworben wird, also finanziert wird, dann heizen diejenigen, die das tun, diesen Markt mit an und sind mit dafür verantwortlich, dass Kinder schwer missbraucht werden."