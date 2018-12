Zwischen November 1938 und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs knapp ein Jahr später konnten fast 10.000 jüdische Jungen und Mädchen im Rahmen sogenannter Kindertransporte aus Nazi-Deutschland nach Großbritannien fliehen – allerdings ohne ihre Eltern, die sie in den meisten Fällen nie wieder sahen. Das britische Parlament hatte nach der Pogromnacht im November 1938 beschlossen, unbegleitete jüdische Kinder einreisen zu lassen, um sie vor der NS-Verfolgung in Sicherheit zu bringen. In Großbritannien kamen die Kinder in Gastfamilien unter. Jüdische Organisationen unterstützten die Transporte.