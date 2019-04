Zur Kommission Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs wurde 2016 von der Bundesregierung eingesetzt. Ihr gehören sechs Wisysenschaftler an. Die Einberufung war eine Reaktion auf das Bekanntwerden der Missbrauchsskandale in Kirchen, Internaten und anderen Institutionen. Ihr auf drei Jahre ausgelegter Auftrag ist bis 2023 verlängert worden. Schwerpunkte der Arbeit in den ersten drei Jahren waren der Missbrauch in der Familie, in den Kirchen und in der DDR. Seit diesem Jahr kümmert sich die Kommission insbesondere um Missbrauch im Sport und von behinderten Menschen.