Katja Kipping will nicht erneut als Parteivorsitzende für die Linke kandidieren. Das geht aus einem Brief an die Parteigremien hervor. Demnach will sie sich im Oktober beim Parteitag in Erfurt nicht zur Wiederwahl stellen. Zur Begründung schrieb die 42-Jährige es sei "an der Zeit, etwas neues zu beginnen".