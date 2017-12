Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben zum Weihnachtsfest zu mehr Solidarität aufgerufen. Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nannte Weihnachten die stärkste Medizin gegen Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Fanatismus. Gott sei Mensch geworden, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das sei der Keim für Nächstenliebe - die größte Revolution, die es je gegeben habe.

Auch der Münchner Kardinal Reinhard Marx hob den Kern der Botschaft von der Geburt Christi hervor. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagte in seiner Weihnachtspredigt im Münchner Liebfrauendom, der Glaube, Gott sei in Jesus der Bruder aller geworden, stärke die Offenheit und Verbundenheit zwischen den Menschen.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki prangerte einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland an. Es sagte: "Jeder Mensch braucht eine Wohnung, die ihm Heimat ist." Woelki sagte im Kölner Dom, 860.000 wohnungslose Menschen in Deutschland hätten diese Sicherheit und diesen Schutz nicht. 50.000 von ihnen lebten das ganze Jahr auf der Straße.

Der Bischof von Görlitz, Wolfgang Ipolt, erinnerte an die ungewisse Zukunft des Siemens-Standortes in Görlitz. Zugleich rief er Christen auf, "mit nachdrücklichen Worten all das abzulehnen, was der Würde des Menschen widerspricht". Das gelte auch bei Fragen des Lebensschutzes von der Zeugung an bis zum natürlichen Tod.