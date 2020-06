Für Schulabgänger in Leipzig gibt es trotz Corona-Krise genügend Ausbildungsplätze. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer, Kristian Kirpal, sagte MDR AKTUELL, grundsätzlich könne jeder eine Lehrstelle bekommen. In der Lehrstellenbörse stünden mehr als 600 freie Plätze. Auch Unternehmen in schwieriger Lage seien bereit, weiter auszubilden.