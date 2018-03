Laut offiziellen Statistiken stagniert die Zahl der Armen in Deutschland, etwa jedes fünfte bis sechste Kind ist demnach offiziell von Armut betroffen. In deutschen Kitas haben die Mitarbeiter allerdings einen anderen Eindruck. Das zeigt eine Studie des Deutschen Kitaleitungskongresses, die am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt wurde.

Anteil von Kindern aus armen Familien steigt

An der repräsentativen Studie nahmen bundesweit 2.390 Kitaleiterinnen und -leiter teil. Mehr als die Hälfte von ihnen (53,4 Prozent) gab an, dass in ihrer Kita der Anteil von Kindern aus armen Familien steige. Knapp die Hälfte (49,8 Prozent) meinte, dass sich der Kontakt zu den betroffenen Familien schwierig gestalte. Die Macher der Studie weisen hierbei darauf hin, dass Menschen mit Migrationshintergrund statistisch gesehen generell häufiger von Armut betroffen sind und hier "Verständigungsprobleme bzw. kulturelle Hindernisse die Erziehungspartnerschaft erschweren".

Nur die Hälfte macht spezielle Angebote an arme Kinder

Mehr als die Hälfte der befragten Kitaleiterinnen- und Leiter hat das Gefühl, dass in ihrer Kita der Anteil von Kindern aus armen Familien steigt. Bildrechte: dpa Allerdings kümmern sich der Befragung zufolge auch nur knapp die Hälfte der Kitas mit speziellen Angeboten intensiv um von Armut betroffene Kinder. Gleichzeitig gaben rund 28 Prozent der befragten Kitaleiterinner und -leiter an, sie fühlten sich über Hilfsangebote für arme Familien schlecht informiert. Die Studienmacher ruft daher Fachkräfte, Lokalpolitik und Träger auf, Armut stärker zum Thema zu machen. Das gelte insbesondere an Standorten mit hoher Armutsquote, aber auch dort, wo Armut nicht auf den ersten Blick sichtbar sei.

Mangelnde Unterstützung aus der Politik

Die Kitaleiterinnen und -leiter selbst fühlen sich offenbar vor allem von der Politik im Stich gelassen - nicht nur beim Thema Kinderarmut. Gerade einmal zwei Prozent der Studienteilnehmer gaben an, sich von der Politik im Kita-Alltag spürbar unterstützt zu fühlen, vier Prozent fühlten sich von der Politik in ihrer Arbeit angemessen wertgeschätzt. 64 Prozent spüren keine Unterstützung. Damit wird die Unterstützung durch die Politik noch etwas schlechter eingeschätzt als in der DKLK-Studie aus dem letzten Jahr. Eine bessere Bewertung erhielten die Träger der Kitas. Von diesen fühlten sich rund 78 Prozent der Befragten unterstützt.

Akademiker besser bewertet - aber selten

Ein weiteres Themenfeld der Studie war die Zufriedenheit mit der Qualifikation von Berufsanfängern. Dabei zeigte sich, dass akademisch ausgebildete Kinderpädagogen bei den Kitaleiterinnen und -leitern hoch im Kurs stehen: Sie wurden in der Befragung auf sämtlichen Gebieten besser bewertet als Berufsanfänger mit einer staatlich anerkannten Erzieher-Ausbildung. Mehr als 60 Prozent der Kitachefinnen und -chefs gaben an, mit dem Qualifikationsniveau von sogenannten Kindheitspädagoginnen und -pädagogen äußerst zufrieden zu sein, bei den Erzieherinnen und Erziehern waren es nur 28 Prozent.

Obwohl Kitaleiterinnen- und leiter mit studierten Kindheitspädagoginnen- und Pädagogen äußerst zufrieden sind, fehlt es an Bewerbern. Bildrechte: dpa Allerdings beschäftigt ein Großteil der Kitas noch keine Kindheitspädagoginnen und -pädagogen, vor allem, weil die Bewerber fehlen. Mehr als 35 Prozent der Studienteilnehmer gaben aber auch an, den Akademikern keine adäquaten Stellen anbieten zu können. Die Studienmacher begründen das vor allem damit, dass die Hochschulabsolventen den Personalverantwortlichen als überqualifiziert für eine Erzieherstelle erscheinen. Gleichzeitig hätten die Akademiker höhere Ansprüche an Gehalt und Entwicklungsmöglichkeiten, die oft nicht erfüllt werden könnten. Hier sei die Politik gefragt.

Erzieherausbildung in Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders schlecht?

Auffällig ist laut Studie, dass die Zufriedenheit mit der Qualifikation von Erziehern je nach Bundesland sehr unterschiedlich ausfällt. Demnach zeigten sich in Thüringen und Sachsen-Anhalt nur rund 61 Prozent der Kitaleiterinnen und -leiter insgesamt zufrieden mit den Berufsanfängern, in Mecklenburg-Vorpommern 56 Prozent. Weitaus besser bewertete man das Qualifikationsniveau in Bayern (rund 85 Prozent) und Hessen (rund 82 Prozent).