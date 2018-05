Obwohl sich diese Zahl der Kita-Plätze auch in Berlin in den vergangenen Jahren auf 170.000 erhöht hatte, fehlen unterm Strich momentan etwa 2.500 Plätze mit der Folge, dass etliche Eltern keine wohnortnahe Betreuung für ihren Nachwuchs bekommen. Gleichzeitig wächst die Stadt jährlich um rund 40.000 Einwohner, darunter viele Familien mit Kindern. Zudem erlebte Berlin 2016 und 2017 mit je 41.000 Geburten einen Baby-Boom.

Familienministerin Franziska Giffey legte Anfang Mai ein neues Kinderbetreuungsgesetz zur Abstimmung in den Ressorts vor, das im nächsten Jahr in Kraft treten soll. Das sieht in erster Linie vor, die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, zum Beispiel zum Betreuungsschlüssel oder zur Fachkräfteausstattung, zu vereinheitlichen. Es gehört laut Ministerin auch dazu, dass Auszubildende kein Schulgeld mehr zahlen und besser vergütet werden. Vorgesehen sei auch, durch neue Qualifizierungen und höhere Löhne mehr Erzieher anzuwerben.