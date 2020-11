Dass es auch anders geht, zeigt ein Fall in Halle. Hier erkrankten in einer Grundschule zwei Kinder an Corona. Eins in der zweiten und eins in der vierten Klasse.

Saubere Kommunikation, nachvollziehbare Argumente

Anna Kostov ist Elternsprecherin einer vierten Klasse in der betroffenen Schule. Sie schildert die Reaktion auf den Fall so: "Es wurde noch am selben Tag von der Schulleitung mündlich gesagt, dass wir in Quarantäne kommen, und zwar Klassenstufenweise, mit dem Vermerk, das Gesundheitsamt meldet sich schriftlich. Zwei Tage später kam dann die Info vom Gesundheitsamt. In einer Mail stand drin, das Kind ist in Quarantäne, der Abstrich kommt in den nächsten zwei Tagen. Da waren Termine gesetzt, auch wie man sich zu verhalten habe. Das war alles in der Mail. Und damit war alles klar." Anna Kostov ist Elternsprecherin einer vierten Klasse in Halle und ist zufrieden mit der Reaktion ihrer Schule und des Gesundheitsamtes auf Corona-Infektionen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Großen und Ganzen sei sie zufrieden, wie mit den Coronafällen an der Schule umgegangen worden sei. "Ich fand es insofern alles sauber, weil immer alles erklärt wurde und habe dann auch nachvollziehen können, dass es Verzögerungen gibt und so weiter. Aber in der Sache war das von vorne bis hinten logisch und dann auch konsequent", sagt Anna Kostov.

Freie Interpretation von RKI-Vorgaben

Einigermaßen zufriedene Eltern in Halle. In der Kita in Leipzig sind die Eltern dagegen verunsichert. Trotzdem: Beide Städte haben sich an die Vorgaben des Robert Koch-Instituts gehalten. Nur kann diese Vorgaben jedes Gesundheitsamt nach eigenen Vorstellungen auslegen.