Coronavirus Kitas in Thüringen und Sachsen wieder für alle Kinder geöffnet

Arbeiten, Kinderbetreuung, Haushalt – die wochenlange Dreifach-Belastung für viele Eltern hat ein Ende, zumindest in Sachsen und Thüringen. Hier dürfen ab Montag wieder alle Kinder in die Kitas gehen, auch wenn die Eltern nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten oder alleinerziehend sind. Doch einfach Kita-Tür auf und Kinder rein – so einfach geht's auch in Sachsen und Thüringen nicht.