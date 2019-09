Demnach gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Bundesländern. Der Westen stehe erheblich besser da als der Osten. Die frühen Bildungschancen hängen also nach wie vor auch vom Wohnort ab, wie die am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung zeigt.

Die Studie "Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme" schaut dabei vor allem auf den Betreuungsschlüssel, also wie viele Kinder auf eine Erzieherin kommen. Empfehlenswert sei eine Erzieherin für 7,5 Jungen und Mädchen in Kindergartengruppen (drei bis sechs Jahre) und eine Kraft für drei Krippenkinder (bis zwei Jahre).

Tatsächlich stellt sich die Situation in Deutschland aber schlechter da: 2018 betreute laut Analyse eine Fachkraft zum Stichtag 1. März rechnerisch 8,9 Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Bei den Kindern unter drei Jahren kam eine Erzieherin - in der großen Mehrheit sind es Frauen - auf 4,2 Kinder.

Am schwächsten ist die Personallage dabei in Sachsen. Dort fehlen der Studie zufolge 17.000 Erzieherinnen und Erzieher.

Eine Vollzeitkraft betreute in Sachsen mit Stand März 2018 in einer Krippe für unter Dreijährige im Schnitt 6,2 Kinder. Damit habe sich die Personalsituation im Vergleich zu 2013 (6,6 Kinder) zwar verbessert - dennoch bilde Sachsen mit diesem Personalschlüssel bundesweit das Schlusslicht.

Auch in Sachsen-Anhalt fehlen Erzieherinnen. Zwar hat sich die Situation in diesem Land so stark verbessert wie in keinem anderen Bundesland, dennoch fehlen den Berechnungen der Experten zufolge 8.450 Vollzeitstellen.