Zunächst hatten nur Grüne und Linke eine Klage angekündigt. Sie bezweifeln, dass die große Koalition die Finanzspritze so sorgfältig begründet, wie es das Verfassungsgericht vorgeschrieben hat. So hatten Union und SPD den Gesetzentwurf im Hauruck-Verfahren durchs Parlament gebracht.



Für eine sogenannte Normenkontrollklage ist ein Viertel der Abgeordneten nötig, auf die Grüne und Linken mit den Stimmen der FDP kommen. Auch die AfD kündigte für Donnerstag eine Stellungnahme zum Thema an.