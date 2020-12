Niemand wäre damals für solche Preise in der Lage gewesen zurückzukommen.

Wer, welche Summe zahlen muss, hängt vom einstigen Reiseziel ab. Im Juni hieß es, dass sich die Urlauber mit 200 bis 1.000 Euro an der Aktion beteiligen sollen. Das Auswärtige Amt will nach eigenen Angaben bis Sommer 2021 den Versand der Bescheide abgeschlossen haben.



Insgesamt hat das Auswärtige Amt über 240.000 Deutsche zurückgeholt. Sie waren wegen drastischer Reisebeschränkungen und weltweiter Grenzschließungen in den ersten Wochen der Corona-Pandemie weltweit gestrandet. Laut Konsulargesetz sind die Empfänger solcher Hilfen zum Ersatz der Auslagen verpflichtet.