Krankenkassen vs. Kliniken Was wurde aus der Klagewelle gegen Krankenhäuser?

Die Sozialgerichte in Mitteldeutschland stöhnen unter einer Klagewelle, die im November vergangenen Jahres über sie herein gebrochen ist. Weil in einem Bundesgesetz die Verjährungsfrist für Klagen von Krankenkassen gegen Kliniken von vier auf zwei Jahre verkürzt wurde, haben Kassen bundesweit massenhaft Klagen eingereicht, um der drohenden Verjährung zu entgehen. Der Bundesrechnungshof ging von mehr als 47.000 Klagen aus, mit fast 200.000 einzelnen Fällen.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL