Kohlendioxid auszustoßen, soll etwas kosten. Wer mehr freisetzt als andere, muss das spüren; wer weniger ausstößt, soll was davon haben: Das ist der Grundgedanke. Denn wenn der Ausstoß von Treibhausgasen einen Preis hätte, würden sich Verbraucher und Industrie drauf einstellen, sagt Otmar Edenhofer.

Ottmar Edenhofer, Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Bildrechte: dpa Edenhofer ist Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er sagt, Treibhausgase würden eingespart, ohne dass der Staat haarklein vorgeben müsse, wo und wie genau das passiere. "Ein CO2-Preis setzt Anreize, dort zu reduzieren, wo es am billigsten ist. Und in einer Zeit, in der Leute tatsächlich knapp bei Kasse sind, ist es eben auch wichtig, dass wir beim Klimaschutz kein Geld verschenken."

Umstritten ist das "Wie"

Das stößt, solange es so allgemein bleibt, in der großen Koalition auf breite Zustimmung. Umstritten ist aber, wie der CO2-Preis zustande kommen soll. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze lässt zurzeit Modelle für eine Steuer auf Kohlendioxid durchrechnen. Die würde zum Beispiel Benzin und Heizöl teurer machen.

Die Einnahmen daraus will Schulze den Bürgern größtenteils wieder zurückgeben - etwa indem andere Steuern wie die Stromsteuer gesenkt werden, oder in Form einer Rückzahlung für jeden am Jahresende. Der Anspruch: Wer wenig verdient, soll unterm Strich nicht mehr bezahlen als bisher.

Kleine Einkommen nicht zusätzlich belasten

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Bildrechte: imago images/Emmanuele Contini Schulze sagt: "Es muss in meiner Heimatstadt Münster zum Beispiel möglich sein, dass eine Krankenschwester mit ihrem nicht so neuen Auto weiterhin in die Stadt fahren kann." Denn sie werde sich so schnell kein neues Auto leisten und sich auch keine Wohnung in der Stadt nehmen können. Und deshalb müsse ein Modell entwickelt werden, das kleine und mittlere Einkommen nicht zusätzlich belaste.

Gegenmodell zur CO2-Steuer

Das Gegenmodell zur CO2-Steuer ist eine Ausweitung des europäischen Emissionshandels. Bisher müssen nur Kraftwerke und große Industriebetriebe so genannte Verschmutzungsrechte kaufen - das kostet aktuell etwa 25 Euro für eine Tonne CO2. Statt eine neue Steuer einzuführen, sollte man dieses System zum Beispiel auf Benzin oder auf Brennstoffe für Heizungen ausweiten, finden viele in der Union.



Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU, findet:

Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsvereinigung von CDU/CSU. Bildrechte: imago/Müller-Stauffenberg Damit kann ich genau Klimapolitik steuern, punktgenau sogar. Und deshalb müssen wir jetzt den Emissionshandel ausweiten. Europaweit, sektorübergreifend. Carsten Linnemann Mittelstandsvereinigung von CDU/CSU

Langwierige Umsetzung

Mit dem "Jetzt ausweiten" ist es allerdings so eine Sache - beschlossen werden müsste eine Ausweitung des Emissionshandels auf EU-Ebene - das kann dauern. Eine Steuer könnte Deutschland dagegen allein einführen.

Funktionieren könne beides, sagt Otmar Edenhofer vom Potsdam Institut für Klmafolgenforschung.

Man kann beide Instrumente so ausgestalten, dass sie ähnlich wirken. Entscheidend ist, dass es zu einem Preis kommt. Otmar Edenhofer Chef Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung