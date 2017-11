Der Direktor des Potsdamer Klimaforschungsinstitutes Hans Joachim Schellnhuber warnt davor, die Braunkohle mit Subventionen künstlich am Leben zu halten. Im Interview mit MDR AKTUELL sagte der Klimaforscher, es sei absurd, dass man eine sterbende Branche wie einen todkranken Patienten an Schläuche hänge, statt sie in Würde zu beerdigen.