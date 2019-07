Der Vorschlag der CO2-Steuer stößt bei den Ministerpräsidenten in Thüringen und in Sachsen auf Kritik.

Der Vorschlag der CO2-Steuer stößt bei den Ministerpräsidenten in Thüringen und in Sachsen auf Kritik.

Der Vorschlag der CO2-Steuer stößt bei den Ministerpräsidenten in Thüringen und in Sachsen auf Kritik. Bildrechte: dpa

Umweltpolitik Klimakabinett diskutiert CO2-Steuer

Hauptinhalt

In Berlin tagt am Donnerstag das Klimakabinett. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, in Sachen Klimaschutz schneller voranzukommen und will im September ein großes Gesetzespaket auf den Weg bringen. Es geht um Förderprogramme, eventuell auch neue Vorschriften und einen CO2-Preis, der klimafreundliche Technologien und Verhaltensweisen fördern soll. Eine Idee, die dabei diskutiert wird, ist eine CO2-Steuer. Wie kommt der Vorschlag im ländlichen Raum an?

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL