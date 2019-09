UN-Klimagipfel in New York

Kurz vor dem UN-Klimagipfel von 21. bis 23. September in New York warnt UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einer Niederlage im "Wettlauf" gegen die drohende Klimakatastrophe. Tatsächlich hat der weltweite Kohlendioxidausstoß seit dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 sogar noch zugenommen - die Weltgemeinschaft bedarf einer gewaltigen Kraftanstrengung, will sie die vereinbarten Ziele zur Reduktion der Treibhausgase noch erreichen.

Staats- und Regierungschefs sowie Minister aus aller Welt werden am Klimagipfel teilnehmen, hinzu kommen Vertreter von Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Sonntag nach New York reisen und am Montag eine Rede halten. Donald Trump hingegen wird nicht anreisen. Die Vereinigten Staaten wollen dem Pariser Abkommen den Rücken kehren und auf fossile Energien setzen.

Weltweite Klimaproteste

Klimaaktivistin Greta Thunberg, die mit der "Fridays for Future"-Bewegung junge Menschen weltweit mobilisiert hat, ist bereits in New York und wird sicherlich vielen Staatenlenkern die Show stehlen. Die schwedische Schülerin hat die freitäglichen Klimaproteste vor etwa einem Jahr ins Leben gerufen. Auch diesen Freitag finden Proteste in vielen Ländern statt. Thunberg wird die Kundgebungen in New York anleiten.