Mit einem weitreichenden Maßnahmenpaket zum Klimaschutz wollen die Grünen das Klimapaket der Großen Koalition in den Schatten stellen. Die Vorschläge der Partei seien "radikal realistisch" und sollten einen "neuen Anlauf in der Klimapolitik" einleiten, schreibt der Grünen-Bundesvorstand in seinem am Samstag vorgelegten Leitantrag für den Parteitag im November. Die Partei setze sich damit von den Klimaplänen der "völlig ermüdeten Koalition" ab.