Die Bundesregierung hat eine Reihe von Klimaschutzmaßnahmen gebilligt. Das Kabinett beschloss am Mittwochvormittag unter anderem neue Klimaschutzregeln für Gebäude. Allerdings wurden einige der Beschlüsse zuletzt offenbar noch aufgeweicht. So sieht der Gesetzesentwurf des Wirtschafts- und Bauministeriums Steuervorteile bei Gebäudesanierungen vor, grundlegende neue Standards für die Wärmedämmung oder den Einsatz erneuerbarer Energien gibt es aber nicht.

Im Gesetzesentwurf heißt es: "Die mit dem Gebäudeenergiegesetz unverändert fortgeführten energetischen Anforderungen an neue Gebäude erfüllen die Kriterien der EU-Gebäuderichtlinie für das Niedrigstenergiegebäude." Zudem müsse das Gebot der Wirtschaftlichkeit bei den Investitionen beachtet werden.

Vom Tisch ist zudem ein Komplettverbot neuer Ölheizungen. In Regionen, in denen es keinen Gas-Anschluss gibt und sich Wärmepumpen nicht wirtschaftlich einsetzen lassen, sollen Ölheizungen auch nach 2026 möglich sein. Umweltministerin Svenja Schulze hatte sich ursprünglich für ein Komplettverbot beim Einbau neuer Ölheizungen ab 2030 eingesetzt. In dem nun beschlossenen Gesetzesentwurf heißt es, wer seine alte Ölheizung durch ein klimafreundlicheres Modell ersetzen lässt, soll eine "attraktive Austauschprämie" bekommen.