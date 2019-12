Aber nicht nur aus der Sicht der Privathaushalte beinhaltet der Kompromiss zum Klimapaket eine soziale Schieflage. Kristian Kirpal, Präsident der IHK Leipzig, sieht für Unternehmen die Gefahr, international nicht mehr konkurrenzfähig zu sein: "Also in der mitteldeutschen Region, wird es die Unternehmen doppelt so schwer treffen, weil wir viele kleinere Unternehmen haben, die über Gebühren belastet werden dann im Bereich der Kraftstoffe, also Gas und Diesel." Der eigentliche Ausgleich erfolge ja über die EEG-Umlage, und das sei für diese kleineren Unternehmen nicht das relevante Mittel, sondern dort spielten vorrangig dann Gas und Diesel die entscheidenden Rollen, erklärt Kirpal.