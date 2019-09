Klimaschützer haben am Freitagmorgen in mehreren Städten Deutschlands demonstriert. In Berlin fuhren etwa 200 Menschen in einem Fahrradkorso von Charlottenburg Richtung Innenstadt. Auf den umliegenden Straßen kam es daraufhin zu Verzögerungen und Staus.

Vor dem Kanzleramt, wo seit Donnerstagabend die Koalitionsspitzen über ein Klimapaket verhandeln, versammelten sich einige Dutzend Demonstranten. Zur voraussichtlich größten Demonstration in der Bundeshauptstadt werden ab Mittag 10.000 Menschen erwartet.



In Frankfurt am Main kam es in Folge von Blockaden bereits zu Auffahrunfällen. "Fridays for Future"-Sprecher Emil Wohlfahrt bedauerte dies: "Unfälle gehören nicht zu unseren Zielen", sagte er. Es gehe lediglich darum, Aufmerksamkeit zu erregen und zu zeigen, dass der Klimwandel auch im Alltag spürbar sei. An mehreren Kreuzungen in der Innenstadt hatten Aktivisten am Morgen zwischenzeitlich den Verkehr aufgehalten.