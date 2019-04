Der deutsche Ableger der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" will am Montagvormittag in Berlin ein Papier mit Grundsatzforderungen vorstellen. Dieses werde sich an die "politischen Entscheidungsträger" richten, erklärte die Bewegung. Die Forderungen seien gemeinsam mit Forschern erarbeitet worden.