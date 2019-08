Bundestag Gegenwind für Klimaschutz-Anleihe

Das ist ein Projekt, das auch die Bürger am Klimaschutz mit teilhaben lässt, insofern sicherlich keine ganz schlechte Idee.

Allerdings müssten dennoch bestimmte Mittel im Bundeshaushalt bereitgestellt werden, zum Beispiel eine steuerliche Absetzbarkeit der energetischen Sanierung, erklärt Metz. Außerdem seien die möglichen Einnahmen aus einer solchen Klima-Anleihe nicht planbar, gibt Barbara Metz zu bedenken, da nicht voraussehbar sei, wie viele Menschen die Anleihe in Anspruch nehmen würden.

Am 20. September will das sogenannte Klimakabinett ein Maßnahmenpaket beschließen. Bis dahin muss sich die Große Koalition darüber verständigen, wie sie den Klimaschutz voranbringen und wie die Kosten dafür stemmen will.