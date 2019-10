Auch ein weiterer Punkt im Gesetzesentwurf ist umstritten, dabei geht es um die sogenannten Sektorziele. Dabei geht es um konkrete Vorgaben für die einzelnen Ministerien. Dieser Punkt war bei den Verhandlungen um das Klimapaket eine Hauptforderung von SPD-Umweltministerin Svenja Schulze. Mit der Regelung wollte sie erreichen, dass sich die einzelnen Ministerien nicht vor CO2-Einsparungen in ihren Sektoren drücken können. Der "für die Klimapolitik entscheidende Kern" - nämlich die Sektorziele von 2020 bis 2030 - blieben "voll wirksam", hieß es dazu am Montag aus dem Bundesumweltministerium.

Die einzelnen Sektoren müssen künftig Emissionen in ihrem Bereich einsparen. Bildrechte: imago/Jochen Tack

Im Klimaschutzgesetz werden die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges aufgelistet. Weiter heißt es: "Für die Einhaltung der Jahresemissionsmengen ist das aufgrund seines Geschäftsbereichs für einen Sektor überwiegend zuständige Bundesministerium verantwortlich. Es hat die Aufgabe, die für die Einhaltung erforderlichen nationalen Maßnahmen zu veranlassen".



Doch umstritten bleibt, welche Sanktionen Ministerien fürchten müssen, falls sie ihre Ziele verfehlen. In dem aktuellen Entwurf steht, Bundesministerien müssten in einem solchen Fall ein Sofortprogramm vorlegen, die Bundesregierung dieses später beschließen und dem Bundestag berichten. Den jeweiligen Ministerien würden gewisse Kompetenzen also entzogen, trotzdem bleibt der Gesetzesentwurf an dem Punkt vage.