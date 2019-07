An die Adresse von CDU und CSU mahnte Kretschmer rund vier Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen: "Die Union muss aufhören, den Grünen hinterherzulaufen. Sonst steht sie plötzlich an einer Stelle, wo sie nicht hingehört."



Der sächsische Ministerpräsident forderte stattdessen, Umweltauflagen beim Bau von Bahnstrecken und Radwegen wegfallen zu lassen. Er begründete das damit, dass derartige Bauprojekte ökologische Verkehrswege seien. Auch die Bauordnung müsse vereinfacht werden.