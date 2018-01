Auch bayerische SPD-Delegierte fordern deutliche Nachbesserungen der Sondierungsergebnisse. Landeschefin Natascha Kohnen sagte nach Beratungen des Landesvorstands mit Delegierten am Freitagabend in Nürnberg: "Wir müssen noch mal über Themen reden, wo die Union keine Antwort darauf hat." Als Beispiele nannte sie den Einstieg in die Bürgerversicherung und das Problem der befristeten Anstellungen.

Kohnen zufolge fehlt außerdem vielen Delegierten das "Vertrauen in den bayerischen Teil der Union" - sprich in die CSU. Wie sich die rund 40 von 70 geladenen Parteitagsdelegierten am Sonntag entscheiden, ließ sich nach Einschätzung von Kohnen in der knapp dreistündigen Diskussion nicht eindeutig ablesen.