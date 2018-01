Mitteldeutschland Nur jede zweite spezialisierte Klinik entnimmt Organe

Bei der Organspende steht Deutschland im europaweiten Vergleich schlecht da, im unteren Drittel. Nach Ansicht des deutschen Patientenverbandes liegt das weniger an der Spendenbereitschaft, sondern an der Organisation. So könne es durchaus vorkommen, dass Kliniken, die eigentlich Organe entnehmen könnten, dies am Ende gar nicht tun. Woran liegt das und wie ist die Lage in Mitteldeutschland?

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL