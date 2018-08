Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will die Dürrehilfen für die Bauern regional staffeln. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" lehnte die CDU-Politikerin eine pauschale Regelung ab. Man müsse sich die einzelnen Regionen sehr genau anschauen. So seien etwa in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz viele Landwirte nicht so stark betroffen. Dagegen sehe es im Norden und Osten, etwa in Sachsen, vielerorts sehr schlimm aus.