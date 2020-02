Neue Fleischsteuer 40 Cent fürs Tierwohl?

Am kommenden Freitag stimmt der Bundesrat über einen Verordnungsentwurf der Bundesregierung ab. Der Entwurf soll die Schweinehaltung neu regeln und für mehr Platz in den sogenannten Kastenständen sorgen. Der Entwurf sieht vor, dass Schweine mehr Platz und Bewegungsfreiheit erhalten sollen. Außerdem soll die Zeit in den abgesonderten und noch engeren Bereichen zur Besamung und der Geburt verkürzt werden.