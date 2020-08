Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat Bau- und Supermärkte aufgerufen, aus Klimaschutzgründen auf den Verkauf von torfhaltiger Blumenerde zu verzichten. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf ein Schreiben der CDU-Politikerin an die Chefs der Handelskonzerne berichtet, begründete die Ministerin ihren Appell unter anderem damit, dass die Nutzung von Torf zwei Prozent der klimawirksamen Gase, die in Deutschland ausgestoßen würden, verursache.

Klöckner verwies in ihrem Brief an die Manager außerdem auf die Tatsache, dass es Ersatzstoffe gebe, deren Einsatz das Klima wesentlich geringer belasten würden. Die Agrarministerin unterstrich das Ziel der Bundesregierung, die Torfverwendung in der Blumenerde bis 2026 bundesweit komplett zu beenden. Dies sei Teil des Klimaschutzprogramms der Regierung. Sie wolle dies nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis erreichen, betonte Klöckner in ihrem Schreiben weiter.