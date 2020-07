Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will das Töten männlicher Küken per Gesetz verbieten. Die CDU-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Geflügelbranche nutze die bestehenden Alternativen nicht. Wenn es weiter kein freiwilliges Umsteuern gebe, wolle sie ein Gesetz vorlegen, um das Töten männlicher Küken flächendeckend zu unterbinden.

Der Präsident des Zentralverbandes der Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, warnte vor einem Verbot. Aus seiner Sicht würde Klöckner mit einem Gesetz "falsche Tatsachen vortäuschen, und das Kükentöten für in Deutschland genutzte Jung- und Legehennen würde im Ausland weitergehen".

Zudem sei ein Verbot rechtlich nur mit einer Übergangsfrist möglich, in der das Kükentöten weitergehen dürfe. Ripke warb stattdessen für eine Branchenvereinbarung, an der sein Verband und der Handel arbeiten. Darin soll festgehalten werden, dass alle bestehenden Alternativen genutzt werden, um künftig auf das Kükentöten zu verzichten. Ripke zufolge sollen im Jahr 2023 nur noch Legehennen in Ställen leben, bei deren Aufzucht keine männlichen Tiere getötet wurden.