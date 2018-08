Wegen der wochenlangen Dürre soll den deutschen Viehaltern die Futtergewinnung erleichtert werden. Bundesagrarministerin Julia Klöckner brachte dafür am Mittwoch im Bundeskabinett eine Verordnung zur Nutzung sogenannter ökologischer Vorrangflächen auf den Weg.

Durch die Verordnung soll es Bauern ermöglicht werden, auf Flächen, für die eigentlich Beschränkungen im Sinne des Umweltschutzes gelten, Zwischenfrüchte wie Klee oder Grasmischungen als Futtermittel anzubauen und diese auch zu ernten. Allein in Thüringen betrifft das nach Angaben des dortigen Bauernverbands Flächen von etwa 60.000 Hektar. Hintergrund der Maßnahme ist, dass gemähtes Futtergras wegen der Dürre vielfach nicht für den üblichen zweiten und dritten Schnitt nachwachsen kann, wodurch das Viehfutter knapp wird. "Tieren hilft kein Geld, sondern Futter", sagte Klöckner im Anschluss an die Kabinettssitzung in Berlin.