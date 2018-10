Die Kultusminister sind sich einig: Die Abiturnoten sollen weiter den Ausschlag geben. Wer Mediziner werden will, brauche vernünftige Zensuren. Das denkt auch die Präsidentin der Landesärzteärztekammer Sachsen-Anhalt, Simone Heinemann-Meerz. Sie ist aber für eine Gewichtung: "Dass man Noten, die dem Medizinstudium nützen, zum Beispiel in Biologie, Chemie, oder Physik. Das sind alles Noten, die hilfreich sind. Wenn man da gut ist, dass man die mit einem bestimmten Zähler berücksichtigt."

Immer wieder im Spiel ist die Berufserfahrung. Wer als Sanitäter oder Krankenschwester arbeitet, weiß, worauf er sich einlässt, sammelt wichtige Erfahrung und Vorwissen. Stimmt, sagt Heinemann-Meerz, aber je länger das Abi her sei, desto schwieriger werde es im Hörsaal. Für den Sprecher der Studierenden an der Uni Halle, Lukas Wanke, hat die Berufserfahrung dennoch einen wichtigen Vorteil, nämlich soziale Durchlässigkeit.

"Weil das im Zweifelsfall die Leute sind, die keine Chance hatten, sich mit viel Geld einzuklagen. Oder die das Einsnuller-Abi schon in der Tasche hatten aufgrund von viel Nachhilfe und was auch immer. Sondern eben Leute, die aus der Praxis kommen und sagen: Gut, ich möchte noch was draufstellen und gern noch Arzt werden."