Die große Koalition hat ihren Streit um die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie beigelegt. Wie die Fraktionen von Union und SPD mitteilten, einigten sie sich auf ein komplettes Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit beim Schlachten und Zerlegen. Künftig sollen in den Schlachthöfen nur noch eigene Angestellte eingesetzt werden.

Ausbeutung und kriminelle Machenschaften haben in Deutschland keinen Platz.

In der Fleischverarbeitung soll Zeitarbeit nur in begrenztem Umfang zulässig sein, etwa um saisonale Produktionsspitzen abzudecken. Dabei sollen die Beschäftigten jedoch die gleiche Bezahlung wie die Stammbelegschaft erhalten. Auch die Arbeitsschutzvorschriften sollen vollständig gelten und die sogenannte Höchstüberlassungsdauer ist auf vier Monate begrenzt.



Damit hat sich die Union durchgesetzt. Sie hatte Ausnahmen etwa für die erhöhte Wurstproduktion in der Grillsaison gefordert. Die Ausnahmeregelung ist allerdings auf drei Jahre befristet.