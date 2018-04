Das Amt des Opferbeauftragten hatte die Bundesregierung im März vergangenen Jahres nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz eingerichtet. Der neue Opferbeauftragte Edgar Franke von der SPD ist Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag und war Gründungsrektor der Hochschule der Gesetzlichen Unfallversicherung in Bad Hersfeld, wo er noch heute einen Lehrauftrag hat.

Klein ist seit vier Jahren Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amtes für Beziehungen zu jüdischen Organisationen. Er ist studierter Jurist und promovierte 2001 an der Universität St. Gallen in der Schweiz.

Das Kabinett hat in Meseberg neben neuen Personalien die Verlängerung von zwei Bundeswehreinsätzen in Mali und am Horn von Afrika gebilligt. Die Mandatsentwürfe werden am Donnerstag kommender Woche in erster Lesung im Bundestag debattiert.