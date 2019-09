Im GroKo-Streit über eine Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente unterstützt Thüringens CDU-Chef Mike Mohring eine Einkommensprüfung als möglichen Kompromiss. Mohring, der am Freitag an einem ersten Krisentreffen von Union und SPD teilnehmen wird, erläuterte in der "Wirtschaftswoche", Ziel sei eine Bedürftigkeitsprüfung "von Amts wegen". Maßgeblich sollte dabei das Einkommen im Alter sein, Vermögen müsse nicht extra ausgewiesen werden. Damit distanzierte sich Mohring von entsprechenden Unions-Forderungen.