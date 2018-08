Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert hingegen warnte vor einer "Verteufelung" der Linken. Er nannte in der "Rheinischen Post" die Empörung in der Union über den Vorstoß Günthers "ein wenig überzogen". Die Welt sei in Bewegung geraten, da sollten nicht ohne Not Gräben gezogen werden. Man sollte zumindest miteinander reden - so wie in Schwerin. Das Verhältnis seiner Fraktionskollegen zu Abgeordneten der Linken sei "durchweg von gegenseitigem Respekt geprägt". Jedoch sehe er wenig politische Schnittmengen. Der brandenburgische CDU-Vorsitzende Ingo Senftleben hatte sich offen für Bündnisse von Union und Linkspartei in Ostdeutschland gezeigt.