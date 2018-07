Die SPD hat eine Entscheidung zum Kompromiss der Union im Asylstreit vertagt. SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sagte nach einen mehr als zweistündigen Treffen mit der Union am Dienstagabend, man habe Fortschritte erzielt, sei aber "noch nicht ganz zusammen". Vizekanzler Olaf Scholz sagte, man brauche noch Zeit, um zu "gesetzlich vernünftige Vorschriften" zu entwickeln. Man wolle darüber am Donnerstagabend erneut beraten. Aus der Union hieß es nach dem Treffen, es habe gute Gespräche in einer guten Atmosphäre gegeben.

Vor dem Treffen hatte Parteichefin Nahles Vorbehalte gegen die in der Union ausgehandelten Transitzentren gezeigt. So stört sich die Sozialdemokratin bereits stark an der Bezeichnung. Die SPD habe sich schon 2015 gegen "Massenlager im Niemandsland" ausgesprochen, sagte sie. SPD-Parteivize Ralf Stegner twitterte, man wolle "keine Flüchtlingsfamilien hinter bewachten Zäunen". SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach sich in der "Rheinischen Post" gegen "geschlossene Transitzentren" aus.



Der SPD-Vorstand hatte am Montag ein eigenes Fünf-Punkte-Papier beschlossen, in dem geschlossene Lager für Flüchtlinge abgelehnt und mehr Möglichkeiten zur legalen Einwanderung gefordert werden.