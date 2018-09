Bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt soll heute über eine mögliche Entlassung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen entschieden werden. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles suchen am Nachmittag einen Ausweg aus der Koalitionskrise - möglichst ohne Gesichtsverlust für irgendeine Seite.

Die SPD fordert Maaßens Entlassung wegen seiner umstrittenen Aussagen zu den Vorgängen in Chemnitz. Seehofer hat Maaßen das Vertrauen ausgesprochen. Medienberichte, wonach Merkel bereits gegen Maaßen entschieden haben soll, wurden nicht bestätigt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag

Nach Informationen der "Berliner Zeitung" läuft bereits die Suche nach einem Maaßen-Nachfolger. Als Namen werden unter Berufung auf Koalitionskreise Maaßens Stellvertreter Thomas Haldenwang, Arne Schlatmann, Ständiger Bevollmächtigter des Parlamentarischen Kontrollgremiums, und Clemens Binninger, Ex-Vorsitzender des Gremiums, sowie Beate Bube, Verfassungsschutzchefin in Baden-Württemberg, genannt.

Ein erstes Krisentreffen zu Maaßen am Donnerstag war ohne Ergebnis geblieben.

Um Maaßen zu entlassen, müsste Merkel gegenüber Seehofer von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen. Das dürfte das Verhältnis von CDU und CSU vor der Bayernwahl am 14. Oktober erneut schwer belasten. Merkel hatte sich zuletzt in der Bewertung des Falls zurückgehalten, obwohl auch sie Maaßen kritisch sieht. Der Geheimdienstchef hatte wiederholt die Politik offener Grenzen in der Flüchtlingskrise skeptisch bewertet.